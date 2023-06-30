НБУ назвав дату, коли стабілізується курс долара на готівковому ринку

12:13 22 липня Київ, Україна

У Нацбанку очікують, що курс долара на готівковому ринку стабілізується протягом двох-трьох днів.





Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук у п'ятницю, 22 липня.



За його словами, рішення НБУ щодо офіційного курсу вплинуло на готівковий ринок. Нині ринок шукає нової рівноваги після підвищення НБУ офіційного курсу на 25%, до 36,57 гривні.Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук у п'ятницю, 22 липня.За його словами, рішення НБУ щодо офіційного курсу вплинуло на готівковий ринок.

"Ми бачили це вчора, коли ринок відреагував розширенням спредів", – сказав він.

У той самий час Ніколайчук переконаний, що НБУ має "набагато більше можливостей захищати" новий курс 36,57 гривні, ніж старий 29,25. Заступник голови НБУ вважає, що готівковий ринок знайде нову рівновагу протягом найближчого часу - двох-трьох днів.