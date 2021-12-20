НБУ може знизити облікову ставку

12:13 21 липень Київ, Україна

Післязавтра (четвер, 23 липня 2020 року) відбудеться засідання, на якому Національний банк України може прийняти рішення про зниження процентної ставки до 5%. Експерти відзначають, що це може вплинути на інфляцію та економічну ситуацію в цілому.

Банківські експерти висунули свою думку, згідно з яким прискорення інфляції до 2,4 відсотків нижче цільового діапазону. Це дозволяє підтримувати пом'якшення грошово-кредитної політики. Різкого зниження облікової ставки навряд чи варто очікувати, але в липні показник може знизитися на 1 процентний пункт.

В принципі такої думки дотримуються представники багатьох українських банків.

Крім того, банкіри вважають, що в липні-серпні інфляція залишиться стабільною, наблизившись до червневого показника. У той же час інфляційні ризики зростають, в основному на тлі невизначеності щодо фінансування великого бюджетного дефіциту в цьому році.

Коштувати нагадати, що в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства допускають зниження облікової ставки Національного банку України нижче рівня інфляції. Новий глава Нацбанку України Кирило Шевченко заявив про необхідність подальшого зниження облікової ставки і перегляд умов кредитних канікул.