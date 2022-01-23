НБУ хоче продати «ПриватБанк»

Національний банк України планує продати «ПриватБанк». Це може статися відразу, після остаточного завершення коронавірусної кризи, яка охопила Україну і весь світ. Для продажу відомства необхідна стабілізація економіки.

У НБУ відзначили, що, як тільки економіка буде стабільно відновлюватися, почнеться процес підготовки до виходу держави з капіталу банків. Але тільки тоді, коли реальний ВВП України буде рости протягом двох кварталів поспіль.

Які вимоги до інвесторів

бездоганна ділова репутація;

задовільний фінансовий/майновий стан;

прозора структура власності.

Держава планує за п'ять років зменшити свою частку в банківському секторі. Зараз частка становить 55%, а знизити її хочуть до 25%. Планують продати мажоритарні пакети акцій іноземним і місцевим інвесторам, міжнародним фінансовим організаціям. Також планують розмістити акції.

Всього у держави зараз чотири банки: «ПриватБанк», «Ощадбанк», «Укргазбанк» і «Укрексімбанк». На «ПриватБанк» доводиться 20% всього банківського ринку України.