НБУ: економіка і бізнес України ростуть

16:30 03 серпень Київ, Україна

Пом'якшення карантину і поступове відновлення попиту вплинули на пожвавлення української економіки. Однак настрої бізнесу поліпшуються повільно. Про це заявили в Національному банку України.

У липні індекс очікувань ділової активності виріс на 1,5 пункту до 47 пунктів, про це заявив директор департаменту статистики та звітності Національного банку України Юрій Половнев, повідомляє прес-служба НБУ в Facebook 3 серпня.

За його словами, настрої бізнесу поліпшуються повільно. Значення індексу нижче 50 пунктів сигналізує, що песимістичні оцінки поки що переважають.



"У липні кілька оптимістичними були підприємства сфери послуг і будівництва. Втім, загальні настрої цих підприємств все одно залишаються низькими. Кращі очікування мають підприємства промисловості і торгівлі, але вони також стримано оцінюють свої поточні результати і поки не прогнозують зростання продажів", - сказав Половнев .

За даними Нацбанку, через високого рівня невизначеності з пандемією ринок праці залишається слабким. Чотири місяці поспіль бізнес погіршує очікування щодо загальної чисельності співробітників в своїх штатах.

За прогнозом Європейського банку реконструкції та розвитку, який був опублікований 13 травня, за підсумками 2020 року, економіка України впаде на 4,5% через пандемію коронавируса.