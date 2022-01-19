Названо умови, за яких власнику землі не потрібно сплачувати ПДФО та військовий збір

09:32 18 січень Київ, Україна

Податок з доходу фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір під час продажу землі сільгосппризначення не сплачуються у разі, якщо така ділянка перебуває у власності протягом трьох років.



Про це повідомляє пресслужба Департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА. Тут нагадали, що з 1 січня 2022 року набули чинності окремі положення закону України №1914 від 30.11.2021 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень».



Зокрема, внесено зміни до пункту 172.1 статті 172 Податкового кодексу, яка передбачає, що не оподатковується один раз протягом звітного податкового року, за умови знаходження такого майна у власності платника податків більше трьох років, дохід, отриманий платником податків від продажу (обміну) земельної ділянки сільськогосподарського призначення, безпосередньо отриманої платником податків у власність у процесі приватизації земель державних та комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій або приватизації земельних ділянок, що перебували у користуванні такого платника, або виділеної в натурі (на місцевості) власнику земельної частки (паю), а також таких земельних ділянок, одержаних платником податків у спадок.



«У разі продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення – паю, що перебуває у власності протягом трьох років, податок з доходу фізичних осіб і військовий збір платити не потрібно», – зазначила директорка Департаменту агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації Тетяна Гетьман.



Водночас у випадку, коли земельну ділянку продає спадкоємець, вимога про три роки не застосовується.