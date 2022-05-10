Названо три напрямки перегляду економічної угоди Україна-ЄС

17:35 12 серпня Київ, Україна

У зв'язку з тим, що наявні квоти занадто малі для українських постачальників, країна готується переглянути економічну частину Угоди про асоціацію з ЄС.

В цілому існує три напрямки, за якими Україна повинна діяти в цьому питанні, розповів заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.



Він нагадав, що угода підписувалася в 2014 році, і тоді важлива була саме політична складова документа, а про економічну частину тоді мало говорили. Це призвело до того, що нинішні квоти, за якими дозволяється безмитне ввезення продукції на ринки ЄС, дуже малі. Цього року угоду можна буде переглянути.

"Квота - це той обсяг товарів, який ми безмитно можемо поставляти на європейський ринок. Тобто більше квоти ми теж можемо поставляти, але вони будуть обкладатися митом. А ми хочемо, щоб якомога більше українських товарів безмитно поставлялися на європейський ринок. І ми повинні ставити питання про те, що ці квоти повинні бути переглянуті або взагалі скасовані. Щоб українські товари безмитно поставлялися на європейський ринок", - пояснив депутат.

За його словами, існує три напрямки, за якими Україна повинна діяти.

"Перше - в межах перегляду економічної частини угоди ми повинні говорити про поліпшення доступу українських товарів на ринок Євросоюзу", - зазначив він.

Депутат уточнив, що економічні інтереси Україна повинна відстоювати самостійно, адже покращені умови угоди потрібні саме українській стороні.

"Другий напрямок. ЄС на сотні мільярдів євро імпортує товари з інших країн - з Китаю, з Індії, з усього світу. І нам потрібно говорити з Євросоюзом про те, щоб товари з третіх країн були заміщені українськими", - додав Кисилевський.

На його думку, Україна повинна наполягати на тому, щоб ЄС розгортав тут виробництво, адже країна розташована набагато ближче до Євросоюзу, ніж Китай і Індія.