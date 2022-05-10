Названо три напрямки перегляду економічної угоди Україна-ЄС

У зв'язку з тим, що наявні квоти занадто малі для українських постачальників, країна готується переглянути економічну частину Угоди про асоціацію з ЄС.
В цілому існує три напрямки, за якими Україна повинна діяти в цьому питанні, розповів заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.
Він нагадав, що угода підписувалася в 2014 році, і тоді важлива була саме політична складова документа, а про економічну частину тоді мало говорили. Це призвело до того, що нинішні квоти, за якими дозволяється безмитне ввезення продукції на ринки ЄС, дуже малі. Цього року угоду можна буде переглянути.
Він нагадав, що угода підписувалася в 2014 році, і тоді важлива була саме політична складова документа, а про економічну частину тоді мало говорили. Це призвело до того, що нинішні квоти, за якими дозволяється безмитне ввезення продукції на ринки ЄС, дуже малі. Цього року угоду можна буде переглянути.
За його словами, існує три напрямки, за якими Україна повинна діяти.
Депутат уточнив, що економічні інтереси Україна повинна відстоювати самостійно, адже покращені умови угоди потрібні саме українській стороні.
На його думку, Україна повинна наполягати на тому, щоб ЄС розгортав тут виробництво, адже країна розташована набагато ближче до Євросоюзу, ніж Китай і Індія.
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