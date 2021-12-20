Названо причини девальвації гривні

13:15 24 листопад Київ, Україна

Другу половину листопада гривня девальвує до долара США . За останні 13 днів офіційний курс гривні послабився до долара на 3,1%. Експерти пов'язують такі зміни із загрозою нападу Росії на Україну.

Так, на тлі новин з боку розвідки США, Великобританії та України інвестори масово продають свої облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), а бізнес намагається вивести свій капітал із держави.

Після гучних випадів з боку кремлівських чиновників у бік відносин Києва з європейськими державами, після чергових «сумнівів» у незалежності України, Росія знову стягує війська до українських кордонів. У Washington Роst зазначають, що офіційні кола Європи та США стурбовані перекиданням російських збройних сил на захід.