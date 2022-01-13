Наскільки змінилися ціни на київські квартири в серпні

За минулий місяць середня вартість одного квадрата в київських новобудовах дещо зросла. Зростання вартості виявилося приблизно 4,6%, що становить 31 931 грн за метр квадратний. Відзначимо, що в липні місяці ціна була 30 528 грн за квадратний метр.

Після травневого зниження ціни на «квадрати» поповзли вгору. Така тенденція зберігалася все літо.

Якщо говорити про класи житла окремо, то різких стрибків не було. Більш стабільними залишаються ціни в «економ» та «комфорт»:

економ. Попри те, що на старті літа в економкласі були невеликі коливання, в цілому на сьогодні ситуація стабілізувалася. Ціна опустилась на 0,5% і в серпні склала 21 671 грн. за метр квадратний;

Попри те, що на старті літа в економкласі були невеликі коливання, в цілому на сьогодні ситуація стабілізувалася. Ціна опустилась на 0,5% і в серпні склала 21 671 грн. за метр квадратний; комфорт. У класі «комфорт» підвищення ціни було більш помітним. На сьогодні середня вартість квадрата становить 26 802 грн;

У класі «комфорт» підвищення ціни було більш помітним. На сьогодні середня вартість квадрата становить 26 802 грн; бізнес. Бізнес-клас показував різкі стрибки практично кожен місяць. Але не останні пів року. Навесні ціни стабільно опускалися, а з червня потягнулися вгору. Вартість «квадрата» в цьому сегменті на сьогодні - 46 121 грн;

Бізнес-клас показував різкі стрибки практично кожен місяць. Але не останні пів року. Навесні ціни стабільно опускалися, а з червня потягнулися вгору. Вартість «квадрата» в цьому сегменті на сьогодні - 46 121 грн; преміум. Аналогічна ситуація і в класі «преміум», де після весняних місяців «квадрати» почали зростати в ціні. Серпневий показник також прагне вгору. На сьогодні вартість квадратного метра складає 76 970 грн;

Аналогічна ситуація і в класі «преміум», де після весняних місяців «квадрати» почали зростати в ціні. Серпневий показник також прагне вгору. На сьогодні вартість квадратного метра складає 76 970 грн; де-люкс. Ціни на елітне житло, як в інших класах, також підвищуються.Вартість квадратного метра на сьогодні становить 81 221 грн.

Якщо ж ми говоримо про будинки, побудовані біля метро, то сама наявність підземки під боком робить житло дорожчим. Купити бюджетну квартиру біля метро можна, але шукати її доведеться ближче до околиць міста.

Найвищі ціни на квартири біля метро:

в трійку найдорожчих локацій, де зводяться будинки, потрапляють вже традиційно станція метро «Хрещатик», де середня ціна в новобудові на сьогодні становить 143 688 грн. за кв. м;

потім - «Кловська» з показниками 102 610 грн. за кв. м;

«Площа Льва Толстого» - 70 000 грн. за «квадрат»;

недалеко від неї пішла і станція «Олімпійська» з показником 65 519 грн. за кв. м.

Якщо говорити про станції метро, біля яких будують найбільш бюджетні будинки, то тут в перших рядах метро «Червоний хутір», де середня вартість квадратного метра складає 16 900 грн., «Оболонь» - 17 740 грн. за кв. м і «Академмістечко» - 19 588 грн. за кв. м.