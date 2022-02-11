Наскільки ефективною буде новостворена ТСК з незаконної передачі земель?

16:16 11 лютий Київ, Україна





Саме ці факти порушень і стали приводом для створення Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради України з розслідування можливих фактів незаконного та неефективного проведення органами державної влади, органами місцевого самоврядування заходів щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції земельних відносин (земельної децентралізації), що спричинило чималий громадський резонанс. Адже комісія складається виключно з народних депутатів України, які можуть вибірково їздити громадами та вибирати питання, які приваблюватимуть їхній власний інтерес.



Скандал навколо ТСК починає роздмухуватися. Оскільки насамперед вони дивитимуться на землі, які перебувають у віданні інститутів Національної академії аграрних наук України, державних підприємств та інших органів виконавчої влади (Міністерство оборони, Міністерство інфраструктури та інші)", - сказав експерт. Відкриття ринку обігу сільськогосподарських земель та реформи децентралізації сприяло передачі з державної до комунальної власності територіальних громад значного обсягу земель. За словами деяких народних депутатів, це викликало й певні перевищення службових повноважень щодо незаконної передачі у власність та користування земель державної власності.Саме ці факти порушень і стали приводом для створення Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради України з розслідування можливих фактів незаконного та неефективного проведення органами державної влади, органами місцевого самоврядування заходів щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції земельних відносин (земельної децентралізації), що спричинило чималий громадський резонанс. Адже комісія складається виключно з народних депутатів України, які можуть вибірково їздити громадами та вибирати питання, які приваблюватимуть їхній власний інтерес.Скандал навколо ТСК починає роздмухуватися. Оскільки насамперед вони дивитимуться на землі, які перебувають у віданні інститутів Національної академії аграрних наук України, державних підприємств та інших органів виконавчої влади (Міністерство оборони, Міністерство інфраструктури та інші)", - сказав експерт.

Фурсенко сумнівається, що ця ТСК працюватиме на користь місцевого самоврядування.

"Адже окремі народні депутати, які до неї входять, вже починають публічно говорити про те, що у них багато запитів від фермерів, селян, власне громади неефективно розпоряджаються земельними ресурсами та тими землями, які їм були передані внаслідок ухвалення закону про дерегуляцію у сфері земельні відносини.



Одним з головних моментів, який необхідно наголошувати, є те, що власне земля була роздана раніше Держгеокадастром.. А зараз багато хто і політики, і громадські діячі, і жителі починають говорити про те, що громади неефективно використовують землю, а місцеві депутати ухвалюють неадекватні рішення. Хоча після того, як самоврядування почало знати землями, цей процес став прозорим та публічним. Це є ключовою відмінністю.



Ще один важливий аспект – раніше виключно чиновник в обласному центрі підписував та розпоряджався землями у будь-якому населеному пункті своєї області та віддавав тим людям, яким вважали за потрібне. На сьогоднішній день рішення місцевого самоврядування публічні та в будь-яких випадках на засіданнях сесій, які умовно займаються «дерибаном» землі, присутні і опозиція, і місцеві активісти, і місцеві ЗМІ.. Через таку прозорість відповідно і складається враження, що громади нібито розбазарюють землі по всій Україні ліворуч і праворуч.



Це виключно наслідок того, що сфера розподілу та управління земельними ресурсами стала прозорою внаслідок передачі землі громадам, і того, що місцеве самоврядування є публічнішим і ближчим до народу, ніж чиновник у Держгеокадастрі, прізвище якого навіть ніхто й не знав. І коли вже перегинають ціпок місцеві депутати, то нічого не заважає місцевим жителям прийти до них додому та поставити конкретні питання щодо несправедливого вирішення будь-якого земельного питання.



Сільські громади є досить маленькими, навіть якщо 10 тисяч жителів у громаді, це об'єднання в середньому понад 30 населених пунктів. Отже, доступ до місцевих депутатів значно полегшується і завжди можна вносити громадські корективи до прийняття цими депутатами рішень.. на засіданнях сесій", - заявив експерт.





Замість створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України, на думку експерта, народні депутати мали б все-таки інституційно запустити спеціальний орган (на сьогодні це Держгеокадастр), і наповнити його фінансовими ресурсами для того, щоб цей орган мав можливість займатися контролем. за використанням земельними ресурсами та, власне, за органами місцевого самоврядування, за прийняття ними рішень у земельних відносинах, а також оприлюдненням фактів, як приклад, незаконної роздачі землі місцевими депутатами, або якісь державні підприємства не провели належної інвентаризації земель, не отримали державні акти на право власності на землі, що знаходиться під їх веденням та інше.

"Зазначу ще раз, поки не буде інституції, яка системно займатиметься питаннями управління землями, контролем за використанням земельних ресурсів та екологічним контролем, порядку не буде".



Згідно зі своїми конституційними повноваженнями депутати таки законодавчий орган, а не виконавчий і тим більше не правоохоронний. Тому можливий великий політичний тиск, а справді ефективність у таких приїздах буде досить невисокою.



Ми можемо спостерігати, коли місцеве самоврядування пише запити на всі центральні органи виконавчої влади, які володіють земельними ресурсами на території певної громади, ті або спокійно не відповідають, або відповідають "відмазками", як приклад "внаслідок відсутності фінансування у нас немає надлишкових коштів, ми могли б провести інвентаризацію тих земель, які нам належать”.



Тому тут і виник парадокс, що з одного боку місцеве самоврядування не має грошей, щоб провести інвентаризацію, а з іншого боку держава та Держгеокадастр так її і не провели", - підкреслив експерт.

Держава мала певні кроки у вирішенні цієї проблеми.

"У нас у законодавстві прописано створення Національної інфраструктури геопросторових даних (НІДД), відповідно до якої кожен центральний орган виконавчої влади має оцифрувати всі свої документи про власність або розпорядження земельними ресурсами та їх офіційно опублікувати. У тому числі, це має робити і місцеве самоврядування, але через брак коштів як у самоврядування, так і у держави ці всі процеси не відбуваються. НІГД у нас де юре є, а де факто інформація про державні та комунальні активи відсутня, вони закриті для публічного перегляду та перебувають у сейфах у чиновників.



А ось НІГД була б тим самим елементом та механізмом відкритості, прозорості та публічності про активи громад та держави, яка погіршувала "тепличні умови" для корупціонерів.



Якби функціонувала НДД, то при передачі земельної ділянки чи зміні власника будь-який громадянин України чи мешканець громади зміг би побачити ці зміни на порталі та відповідно ставити запитання своєму депутату чи голові громади, чому таке сталося.



І ось тому, як на мене, і гальмують проведення повноцінної, глибинної реформи оприлюднення держактивів, держвласності та власності місцевого самоврядування", - сказав експерт.

Крім того, зараз в Україні не існує точних даних щодо державних та комунальних земель.

"Скажу більше, у нас навіть не весь державний кордон України демаркований. Відповідно ті пілотні проекти, які проводило раніше і Державне земельне агентство, і згодом Держгеокадастр, у тому числі за участю світового банку та інших міжнародних партнерів, показують, що навіть межі областей у нас не завжди збігаються. Тобто площа з наявними межами не завжди б'є. Плюс на це наклалася реформа адмінустрою, створення нових районів, зміна кордонів цих районів, створення громад у нових кордонах.



А кордони у нас були встановлені ще у 60-х роках і в документації записано, як приклад, що межа між умовними селами Іванівка та Степанівка знаходиться по лісосмузі. Очевидно, що з роками ця лісосмуга могла або зникнути, або змінити свої межі.. У цьому тут є проблема. А у законодавстві вона зазначена, що громади можуть самостійно вирішувати питання щодо встановлення кордонів.



Але, знову ж таки, законодавство прийнято нещодавно, нові органи місцевого самоврядування де-факто створилися 25 жовтня 2020 року, але поки що відбувся підрахунок голосів виборців, поки були сформовані комісії відповідних сільських, селищних, міських рад, створено виконком, то реально громади почали працювати з січня-лютого 2021 року. Тому за рік великого прориву зазвичай не могло бути. Швидше за все, це буде політичний тиск у системі координат «свій-чужий» та збільшення земельного банку аграрного лобі у парламенті.



І тут ще раз переконуюсь, що безоплатна приватизація землі має бути скасована, а державні та комунальні активи оприлюднені", - підсумував експерт.