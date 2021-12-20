Населення України продало банкам рекордні 2 мільйони доларів

14:46 03 квітень Київ, Україна

Пандемія негативно вплинула на доларові заощадження українців. Говорячи простою мовою, народ «проїдає» свої заощадження. Так, за даними, розміщеними на сайті Національного банку України (НБУ), в березні цього року українці продали комерційним банкам готівкової і безготівкової валюти в еквіваленті на 2 082,7 млн доларів, купивши на 1 753,0 млн доларів. При цьому чистий продаж валюти склав 329,7 млн доларів.

Таким чином, в березні був зафіксований рекордний місячний обсяг продажу валюти населенням з початку 2020 року.

Відзначається, що з початку 2021 року населення продало валюти на 5 038,4 млн доларів і купило на 4 664,7 млн доларів. Чистий продаж склав 373,7 млн доларів.

Згідно з даними, які враховують безготівкову валюту, за 2020 рік населення продало банкам валюти на 19 241,5 млн доларів і купило на 18 004,4 млн доларів. Чистий продаж склав 1 237,1 млн доларів.

Нагадаємо, в лютому спостерігалася зворотна картина - громадяни купили в приватних банках на 9,4 млн доларів більше валюти, ніж продали.

Раніше повідомлялося, що обсяг переказів в Україну знизився на $110 млн у порівнянні з минулим роком.