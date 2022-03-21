Порушення екологічного середовища принесло понад 1 млрд гривень збитків

Економічна пасивність і зниження промислових обертів не зменшили порушення щодо екологічного стану підприємств. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція. За 9 місяців 2020 року перевірки в сфері охорони навколишнього середовища принесли на 140% штрафів більше, ніж торік.

У відомстві зазначили, що через пандемію Covid-19, за січень-вересень 2020 ДЕІ провела 23109 перевірок, що на 25% менше в порівнянні з аналогічним періодом 2019 (30830 перевірок).

За порушення вимог природоохоронного законодавства складено 24 666 протоколів про адміністративні правопорушення, що на 20% менше в порівнянні з січнем-серпнем 2019 (31074). Незважаючи на меншу кількість перевірок, порушників багато, і розрахована сума збитків значно більша, ніж в 2019 році.

Зокрема, до правоохоронних органів направлено 627 матеріалів за ознаками злочину проти довкілля. Станом на вересень поточного року відкрито 357 кримінальних проваджень.

«Загальна сума розрахованих збитків, заподіяних державі внаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства, становить 1 млрд 142 млн 27 тис. 79 гривень. Це +140% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Нагадаю, в 2019 році в ДЕІ розрахували 471 млн 645 тис. 542 гривні збитки», - заявив голова Держекоінспеції Андрій Мальований.

Крім того, з метою відшкодування збитків порушникам природоохоронного законодавства ДЕІ пред'явлено претензій та позовів на загальну суму 709 млн 688 тис. 466 грн, а це додатково 130% до торішньої цифри, яка становила 305 млн 951 тис. 683 гривень.

В Інспекції відзначили, що з метою припинення негативного впливу на навколишнє середовище при здійсненні виробничої діяльності, за позовними заявами територіальних і міжрегіональних територіальних органів ДЕІ, в 18 випадках за рішенням суду обмежена або тимчасово припинена діяльність суб'єктів господарювання до усунення виявлених порушень.

Нагадаємо, Державна екологічна інспекція розробила проєкт постанови про підвищення в середньому вдвічі такс, за якими розраховується шкода навколишньому середовищу.