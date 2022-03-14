Нардепи почнуть розгляд Держбюджету 2021 з 03 листопада - причини

11:37 19 жовтня Київ, Україна

У першому читанні 03 листопада 2021 року народні депутати почнуть розглядати проєкт державного бюджету на 2021 рік. Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Про це він сказав в ході засідання погоджувальної ради.

"З 3 листопада ми зможемо розглянути цей законопроєкт. Хотів би звернутися і до профільного комітету, і до інших комітетів, і до уряду. Оперативно доопрацювати проєкт бюджету на 2021 рік, щоб ми скоротили терміни при підготовці його і прийнятті. Щоб у нас не було того явища, яке в народі називають "бюджетна ніч", - зазначив спікер ВР.

Так, раніше у фракції "Слуга народу" заявили, що парламент зможе розглянути державний бюджет на 2021 рік не раніше листопада. Багато нардепів з профільного комітету хворіють і перебувають на самоізоляції. Бюджетний комітет не зміг зібратися для розгляду проєкту держбюджету на 2021 рік, тому що не вистачило депутатів для початку засідання. У парламенті розраховували, що бюджет-2021 у першому читанні буде розглянуто вже 20 жовтня, адже це крайній термін для його прийняття за основу.