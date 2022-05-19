Напрямки розвитку зовнішньої економіки України - МЗС

Пресслужба Міністерства закордонних справ України опублікувала заяву міністра відомства про розвиток зовнішньої економіки України. Відповідно до думки Дмитра Кулеби, на наступні 10 років у країни повинні бути кілька пріоритетних напрямків розвитку.

Глава міністерства назвав три пріоритетні завдання зовнішньої економіки України:

підтримка українського бізнесу, який виробляє продукт і прагне його експортувати,

забезпечення безпеки країни, оскільки серед іншого це важливо для залучення іноземних інвестицій,

побудова синергії з закордонними українцями для розвитку української економіки.

За словами міністра, перший ключовий пріоритет передбачає підтримку бізнесів, які виробляють продукт з доданою вартістю і прагнуть масово його експортувати за кордон, з особливою увагою саме до високотехнологічних продуктів.

Другим пріоритетним завданням є забезпечення безпеки України. І завершальним третім поставлене завдання побудови синергії з іноземними українцями для розвитку української економіки.