Наповнення українського бюджету - реальні цифри

Державний бюджет України постійно перебуває в трохи невизначеному стані. У першому півріччі 2020 року план з наповнення бюджету відставав на 6%. Ще за 3 місяці - на 13%.

За січень-листопад 2020 року надходження до держбюджету склали 944,72 млрд грн від запланованих 944,97 млрд грн. План з надходжень до держбюджету за 11 місяців виконаний майже на 100%, свідчить звіт Держказначейської служби.

За 11 місяців цього року надходження до держбюджету на 5% (45 млрд грн) перевищують показники 2019 року. У листопаді держбюджет отримав 102,2 млрд грн. Це на 9,3% (8,6 млрд грн) більше, ніж було заплановано і на 15,2% більше, ніж бюджет отримав в минулому році.

У листопаді надходження від податкових і митних органів на 7,2% (5,5 млрд грн) перевищили очікування. Якщо в жовтні митні органи виконали план з надходжень на 95%, то минулого місяця - на 100,2%.