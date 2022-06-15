Напад Китаю на Тайвань вплине на глобальні торгові потоки

Тайвань домінує на світовому ринку виробництва найпередовіших чіпів, а його експорт минулого року становив 118 мільярдів доларів.

Вторгнення Росії в Україну в лютому спровокувало зростання цін на сировинні товари та заборону на експорт.

Головний торговий переговорник Тайбея Джон Ден заявив, що, якщо Китай нападе на Тайвань, потенційні збої можуть бути ще гіршими, пославшись на залежність світу від Тайваню щодо чіпів, які використовуються в електромобілях та мобільних телефонах.

"Порушення міжнародних ланцюжків поставок, порушення міжнародного економічного порядку та шанси на зростання будуть набагато, набагато (значніші), ніж наслідки вторгнення Росії в Україну, - сказав Джон Ден. - У всьому світі буде нестача постачання".