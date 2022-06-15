Напад Китаю на Тайвань вплине на глобальні торгові потоки

Тайвань домінує на світовому ринку виробництва найпередовіших чіпів, а його експорт минулого року становив 118 мільярдів доларів.
Вторгнення Росії в Україну в лютому спровокувало зростання цін на сировинні товари та заборону на експорт.
Головний торговий переговорник Тайбея Джон Ден заявив, що, якщо Китай нападе на Тайвань, потенційні збої можуть бути ще гіршими, пославшись на залежність світу від Тайваню щодо чіпів, які використовуються в електромобілях та мобільних телефонах.
Про це повідомляє Reuters.
Російське вторгнення – це перший випадок в історії 27-річної роботи СОТ, коли один її член вторгається на територію іншого (війна Росії та України – ред.). Торговий орган сподівається укласти пакет угод, у тому числі з продовольчої безпеки, щоб полегшити постачання, але напруженість, спричинена війною, може ускладнити це.
Тайвань, який приєднався до західних санкцій щодо Росії, у неділю взяв участь в оплесках делегата України від СОТ.
СОТ — одна з небагатьох багатосторонніх організацій, у яких Китай та Тайвань працюють пліч-о-пліч, оскільки Пекін блокує його участь в інших.
Уряд Тайбею не повідомив про ознаки неминучої атаки з боку Китаю, але Тайвань підвищив рівень готовності з початку війни в Україні, побоюючись намірів Пекіна.
Китайський уряд заявляє, що хоче "мирного возз'єднання", але резервує "інші варіанти" для Тайваню, який вважає китайською провінцією, і демократично обраний уряд Тайбею рішуче заперечує цю думку.
Нагадаємо, китайський лідер Сі Цзіньпін підписав директиву, яка дозволяє «невійськове» використання збройних сил, вона набуває чинності сьогодні, 15 червня.
Тайвань, який приєднався до західних санкцій щодо Росії, у неділю взяв участь в оплесках делегата України від СОТ.
СОТ — одна з небагатьох багатосторонніх організацій, у яких Китай та Тайвань працюють пліч-о-пліч, оскільки Пекін блокує його участь в інших.
Уряд Тайбею не повідомив про ознаки неминучої атаки з боку Китаю, але Тайвань підвищив рівень готовності з початку війни в Україні, побоюючись намірів Пекіна.
Китайський уряд заявляє, що хоче "мирного возз'єднання", але резервує "інші варіанти" для Тайваню, який вважає китайською провінцією, і демократично обраний уряд Тайбею рішуче заперечує цю думку.
Нагадаємо, китайський лідер Сі Цзіньпін підписав директиву, яка дозволяє «невійськове» використання збройних сил, вона набуває чинності сьогодні, 15 червня.
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