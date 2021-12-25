«Податкові зміни Зеленського стосуватимуться кожного другого українця», — експерт

14:53 25 грудень Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» № 1946-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 14 грудня 2021 року.

Цей документ встановлює спеціальні умови оподаткування резидентів "Дія Сіті", функціонування яких визначено Законом "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні" № 1667-IX, ухваленим у липні поточного року.

Такі умови мають стимулювати діяльність компаній, що працюють у галузі інформаційних технологій, зокрема шляхом встановлення ефективного рівня податкового навантаження для сприяння детінізації розрахунків у сфері оплати праці та підвищення конкурентоспроможності вітчизняних ІТ-компаній на зовнішньому ринку.

Серед передбачених законом особливостей оподаткування резидентів «Дія Сіті»:
  • можливість сплати прибуток підприємств на спеціальних умовах – за принципом податку виведений капітал;
  • оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходів фахівців – резидентів «Дія Сіті» у вигляді заробітної плати, винагороди за гіг-контрактом, авторської винагороди за створення службового твору та переходу прав на службові твори за ставкою 5% у разі, якщо такі доходи спеціаліста не перевищують еквівалент 240 тис. євро на рік;
  • сплата єдиного соціального внеску резидентом «Дія Сіті» (якщо він відповідає встановленим вимогам) у розмірі мінімального страхового внеску у розмірі нарахованої зарплати або винагороди за виконання робіт (надання послуг) за гіг-контрактами.
Також документ передбачає гарантію стабільності упродовж 25 років передбачених умов оподаткування резидентів «Дія Сіті».

Впровадження положень закону забезпечить дієві стимули для активного розвитку інформаційних технологій та інновацій в Україні, збільшення інвестицій у ІТ-індустрію та створення нових робочих місць.

Подробиці теми розповіла адвокат Світлана Мороз в ефірі телеканалу "Перший Діловий".
«Фактично цей закон стосується всіх платників податків в Україні. У цьому законі з'явилася так звана концепція «боржника». Тепер усі, хто сплачує податки і хто має борги, частково залежатиме від цієї концепції. А це фактично кожен другий українець у країні. Якщо брати конкретно певні сфери, то зміни стосуватимуться сільського господарства, металургії, нерухомості та акцизної групи товарів», - сказала вона.
Також експерт ширше розповіла про мінімальне податкове зобов'язання для аграріїв.
«У нас справді мінімальне податкове зобов'язання було запроваджено саме для аграріїв.. А саме, для тих, хто має у своїй власності або користується земельними ділянками сільськогосподарського призначення. У нас із цього приводу було дуже багато обговорень, але за підсумком маємо те, що маємо. Тепер у нас аграрії, які мають ділянки до 0,5 гектара землі, не сплачуватимуть податок, зате всі інші потрапляють під мінімальне податкове зобов'язання. Відомо, що мінімальне податкове зобов'язання прив'язуватиметься до прожиткового мінімуму. Якщо я не помиляюся, то наступного року — це буде приблизно 2 тисячі гривень», — сказала фахівець.