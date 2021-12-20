Податкову міліцію замінять на Бюро економічної безпеки

Президент України підписав законопроєкт щодо створення в Україні нового відомства. Йдеться про бюро економічної безпеки. Завдання відомства - замінити податкову міліцію Державної податкової служби України.
Після прийняття закону СБУ втратить невластиві спецслужбам функції з розслідування злочинів про корупцію та організовану злочинну діяльність у сфері управління і економіки.
Це дозволить відомству сфокусуватися на виконанні завдань, які дійсно безпосередньо пов'язані з безпекою держави, з контррозвідувальною діяльністю в сфері економіки.
БЕБ є центральним органом виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, які посягають на функціонування економіки держави. Його діяльність спрямовується і координується Кабінетом Міністрів.
У повноваження Бюро економічної безпеки входять:
- виявлення зон ризиків у сфері економіки шляхом аналізу структурованих і неструктурованих даних;
- оцінка ризиків і загроз економічній безпеці держави, напрацювання способів їхньої мінімізації та усунення;
- пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань усунення передумов для створення схем протиправної діяльності в сфері економіки;
- забезпечення економічної безпеки держави шляхом запобігання, виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави;
- збір та аналіз інформації про правопорушення, що впливають на економічну безпеку держави, і визначення способів запобігання їхньому виникненню в майбутньому;
- виявлення і розслідування злочинів, пов'язаних з отриманням і використанням міжнародної технічної допомоги;
- укладення аналітичних висновків і рекомендацій для державних органів для підвищення ефективності прийняття ними управлінських рішень з регулювання відносин у сфері економіки.
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