Податкову міліцію замінять на Бюро економічної безпеки

Президент України підписав законопроєкт щодо створення в Україні нового відомства. Йдеться про бюро економічної безпеки. Завдання відомства - замінити податкову міліцію Державної податкової служби України.

"Бюро економічної безпеки - єдиний орган державної влади, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами. Він отримає відповідні повноваження Служби безпеки та податкової міліції, які будуть переосмислені з тим, щоб це був не стільки силовий, скільки аналітичний орган", - уточнюють в ОП.

Після прийняття закону СБУ втратить невластиві спецслужбам функції з розслідування злочинів про корупцію та організовану злочинну діяльність у сфері управління і економіки.

Це дозволить відомству сфокусуватися на виконанні завдань, які дійсно безпосередньо пов'язані з безпекою держави, з контррозвідувальною діяльністю в сфері економіки.

БЕБ є центральним органом виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, які посягають на функціонування економіки держави. Його діяльність спрямовується і координується Кабінетом Міністрів.

У повноваження Бюро економічної безпеки входять: