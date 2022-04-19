Податкова служба Великобританії планує відкликати статус Мосбіржі

17:07 19 квітня Київ, Україна

В рамках санкційного тиску на РФ, британський податковий орган (HMRC) сьогодні, 19 квітня, оголошує про намір позбавити Московську біржу (MOEX) статусу фондової біржі, що визнана.
"У світлі чинних обмежень на операції на Московській фондовій біржі від імені британських інвесторів, HMRC вважає недоречним, що вона, як і раніше, визнана фондовою біржею. Якщо до 5 травня ситуація не зміниться, HMRC пропонує видати наказ про відміну визнання", - йдеться в повідомленні.
Британським резидентам, до яких належить безліч зареєстрованих у країні компаній, тепер буде менш вигідно торгувати на Мосбіржі, оскільки майбутні інвестиції позбавлять податкових пільг.
 
Секретар Міністерства фінансів країни Люсі Фрейзер заявила, що таким чином Великобританія надсилає чіткий сигнал про те, що нових інвестицій у Росії не буде.

З середини лютого, коли підготовка російського вторгнення в Україну увійшла до фінальної стадії, індекс Мосбіржі втратив 1372 пункти.
 
 