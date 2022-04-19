Податкова служба Великобританії планує відкликати статус Мосбіржі

В рамках санкційного тиску на РФ, британський податковий орган (HMRC) сьогодні, 19 квітня, оголошує про намір позбавити Московську біржу (MOEX) статусу фондової біржі, що визнана.

Британським резидентам, до яких належить безліч зареєстрованих у країні компаній, тепер буде менш вигідно торгувати на Мосбіржі, оскільки майбутні інвестиції позбавлять податкових пільг.

Секретар Міністерства фінансів країни Люсі Фрейзер заявила, що таким чином Великобританія надсилає чіткий сигнал про те, що нових інвестицій у Росії не буде.

З середини лютого, коли підготовка російського вторгнення в Україну увійшла до фінальної стадії, індекс Мосбіржі втратив 1372 пункти.