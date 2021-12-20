Податкова знижка: подробиці повернення грошей

Українці можуть повернути частину своїх податків назад. Про це не знає більшість населення України, адже роботодавці самі платять за них податки. Однак Податкова служба України повідомляє, що працівник може повернути собі гроші прямо на картку, якщо підпаде під один із пунктів списку.

Податкова знижка поширюється на певні товари і послуги для фізичних осіб. З них можна повернути назад 18%. Наприклад, за рік ви витратили на товари і послуги, на які діє податкова знижка, 10 тисяч гривень, з них можна повернути 1,8 тисячі.

За що можна повернути гроші?

Відсотки по кредиту за іпотеку.

Внески і пожертви на благодійність.

Внески для українських навчальних закладів.

Оплата лікування в медустановах платника податків або близьких членів його сім'ї.

Страхові платежі за договорами довгострокового страхування життя, внески до недержавних пенсійних фондів чи на пенсійний депозит в банку і ін.

Оплата допоміжних репродуктивних технологій.

Оплата вартості державних послуг, які пов'язані з усиновленням дітей.

Оплата переобладнання авто, які будуть працювати на газу або біопаливі.

Оплата витрат на будівництво або покупку доступного житла. Сюди також входить погашення пільгового іпотечного житлового кредиту.

Для внутрішньо переміщених осіб - сума оренди житла, якщо вони не отримують інших бюджетних виплат для компенсації проживання.

Як отримати податкову знижку?

Для цього необхідно подати податкову декларацію та документи, які підтверджують витрати на цілі, перераховані вище.

Розрахунок податкової знижки та виплати здійснюються раз на рік - за результатами попереднього року. Наприклад, якщо подати заявку в податкову службу в 2021 році, то можна повернути частину грошей за покупки, які були здійснені в 2020 році.