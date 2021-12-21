Податкова отримала більше податків, ніж у 2020 році

В Україні триває детінізація бізнесу. Такі висновки зробили експерти, спираючись на дані Державної податкової служби. Адже відомство надало звіт, згідно з яким за перший квартал 2021 року до бюджету країни надійшло в 1,5 раза більше податків, ніж за аналогічний період минулого 2020-го. У грошовому обсязі - це понад 18 млрд гривень.
Такі надходження, за словами експертів, кажуть про процес детінізації української економіки. Також важливо розуміти, що це тільки початок шляху, оскільки близько 60% споживання товарів знаходиться поза державним контролем.
Раніше повідомлялося, що стали відомі продукти-лідери по фальсифікату. Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів відзвітувала про результати перевірок харчових продуктів на предмет фальсифікації, проведених в січні-березні.
Відзначається, що фахівці служби здійснили понад три тисячі перевірок. З них більшість - позапланових.
В результаті з обігу вилучили понад 31 тонни продуктів. Найбільше: молока і молочних продуктів - більше ніж 6 тонн, риби - 4,7 тонни; м'яса птиці - 3,3 тонни, м'яса і м'ясопродуктів - понад 2 тонни.
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