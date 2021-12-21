Податки від Нафтогазу - це 17% загальних доходів держбюджету України

Постійне зростання прибутку НАК «Нафтогаз» України веде до прямого зростання бюджету країни, так як група підприємств Нафтогазу є одним з основних джерел поповнення цього бюджету.

За попередніми даними, за сім місяців 2020 року, відрахування Групи «Нафтогаз» до державного та місцевих бюджетів склали близько 77,9 млрд грн (в тому числі залишок дивідендів за результатами 2019 - 39,6 млрд грн).

Ці надходження від податків підприємств Групи «Нафтогаз» склали понад 17% загальних доходів державного бюджету в січні-липні 2020 року.

Таким чином, Група «Нафтогаз» залишається одним з найбільших платників податків в Україні.

За результатами 2019 року фактичний сукупний розмір податкових і дивідендних платежів групи до бюджетів усіх рівнів склав 121,4 млрд грн.