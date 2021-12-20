Податки на нерухомість - що і скільки платять українці

13:26 08 липень Київ, Україна

Українці до кінця літа повинні заплатити податки за свої квартири і будинки. Це правило стосується тих, хто живе в квартирі площею більше 60 квадратів або будинку від 120 квадратних метрів.

Розмір податку визначає місцева влада. Закон же їх обмежує максимальною ставкою - 1,5% мінімальної зарплати за кожен «зайвий» квадратний метр. За рішенням міської чи сільської ради замість 1,5% можуть, наприклад, стягувати 1% мінімалкі.Важно також відзначити, що розмір мінімальної заробітної плати враховується за станом на 1 січня минулого року. Тоді мінімалка становила 4173 грн. Тобто за квадрат доведеться платити 41,7 грн. Так, за квартиру площею 100 квадратів доведеться сплатити податок у розмірі 1668 грн.

Фото: налог на недвижимость 2020

Розмір податку прив'язаний до площі житла. Платити за квартиру до 60 квадратів і за будинок до 120 не потрібно, а ось за кожен наступний метр держава стягує податок. Його ставка становить 1,5% від мінімальної зарплати.

  • 41,7 грн - за кожний «зайвий» квадрат;
  • 25 тисяч гривень - за квартиру від 300 кв.м і будинок від 600 кв.м.

Але тут є два «але». Перше - податок надходить до місцевої скарбниці, і вона ж має право правила міняти. Скорочувати «норму» не можна, а ось збільшити - можна. Наприклад, конкретне місто може брати гроші тільки з тих, хто володіє квартирами площею від 80-ти замість 60-ти квадратів.

Фото: налог на недвижимость 2020

Друге «але» - скоротити можуть і ставку податку. Замість 1,5% брати, наприклад, 1%. А ось збільшити податок не можна. Депутатам вигідніше встановлювати високий податок, оскільки це дозволяє наповнювати бюджет. Незважаючи на це, левова частка населених пунктів встановила ставку в 1% і «норму» по нерухомості в 60 квадратів для квартир і 120 квадратів для будинків.

Податок потрібно заплатити протягом двох місяців з моменту, як прийшла квитанція. Якщо запізнитися, то доведеться заплатити штраф. «Згідно ст. 266 Податкового кодексу, податкове зобов'язання може бути нараховане за звітні роки в межах 1095 днів. Тобто трьох років », - пояснили фіскали. Якщо затримати платіж до 30 днів - штраф 10%, від 30 днів - штраф 20%. Якщо ж українець ігнорує повідомлення і відмовляється платити, майно, на яке нараховують податок, можуть заарештувати.

Фото: налог на недвижимость 2020

«Якщо поштова служба не може вручити податкове повідомлення через те, що платник не має за місцем реєстрації або він відмовився прийняти повідомлення, податкове повідомлення вважається врученим з дня, який поштова служба вказала в повідомленні про вручення», - пояснюють в ГФС.