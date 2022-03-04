Податки для українців - що потрібно заплатити?

В 2021 році Податковий кодекс України розширять. Тому населенню варто звернути увагу не тільки на свою нерухомість і транспортні засоби, а й на додатковий прибуток і роботу.

Розмір податку - до 1,5% мінімалки за кожен квадратний метр понад норму (60 квадратів на квартиру і 120 на будинок). Платити в 2021-му потрібно за 2020-й, тому і розмір мінімальної зарплати враховується за минулий рік. Тоді українці отримували не менше 4723 грн, значить, платити потрібно до 70,8 грн за квадрат.

Припустимо, вам особисто належить квартира площею 100 квадратних метрів. При цьому ви живете в місті, де місцева влада зберегла і норматив, і площу, яка прописана в законі. В такому випадку оплатити доведеться "зайві" 40 квадратів, це 2833 грн.

Якщо квартира або будинок здаються, податкової пільги не буде, платити доведеться за кожен квадрат нерухомості. Крім того, ще 19% за законом потрібно платити з кожного щомісячного платежу за оренду. Наприклад, якщо ви здаєте житло і заробляєте на цьому 10 тис. грн на місяць, 1,9 тис. доведеться віддати в бюджет в рахунок податків.

Українці до 1 травня повинні самі звернутися в податкову, заповнити декларацію та сплатити податок за: