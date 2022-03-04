Податки для українців - що потрібно заплатити?

14:48 09 жовтень Київ, Україна

В 2021 році Податковий кодекс України розширять. Тому населенню варто звернути увагу не тільки на свою нерухомість і транспортні засоби, а й на додатковий прибуток і роботу.

Розмір податку - до 1,5% мінімалки за кожен квадратний метр понад норму (60 квадратів на квартиру і 120 на будинок). Платити в 2021-му потрібно за 2020-й, тому і розмір мінімальної зарплати враховується за минулий рік. Тоді українці отримували не менше 4723 грн, значить, платити потрібно до 70,8 грн за квадрат.

Фото: Какие налоги на недвижимость и проф деятельность надо уплатить в Украине

Припустимо, вам особисто належить квартира площею 100 квадратних метрів. При цьому ви живете в місті, де місцева влада зберегла і норматив, і площу, яка прописана в законі. В такому випадку оплатити доведеться "зайві" 40 квадратів, це 2833 грн.

Фото: Какие налоги на недвижимость и проф деятельность надо уплатить в Украине

Якщо квартира або будинок здаються, податкової пільги не буде, платити доведеться за кожен квадрат нерухомості. Крім того, ще 19% за законом потрібно платити з кожного щомісячного платежу за оренду. Наприклад, якщо ви здаєте житло і заробляєте на цьому 10 тис. грн на місяць, 1,9 тис. доведеться віддати в бюджет в рахунок податків.

Українці до 1 травня повинні самі звернутися в податкову, заповнити декларацію та сплатити податок за:

  • дохід від незалежної професійної діяльності (перукарі, сантехніки, копірайтери і т.д.) - 18%;
  • дохід від оренди нерухомості - 18%;
  • прибуток від цінних паперів - 18%;
  • винагороди та інші виплати за договором - 18%;
  • подарунки і нецільова благодійність - 18%;
  • дохід від продажу нерухомості - 5%.