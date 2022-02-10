Податки для IT-сектора не перевищать 5%

13:40 18 вересень Київ, Україна

Володимир Зеленський обіцяв сприяти розвитку ІТ сфери в Україні та зазначив, що одним з перших кроків у цьому напрямку буде збереження податкової ставки.

"Держава завжди буде підтримувати ІТ-індустрію, і податки вище 5% не будуть, тому що ми хочемо, щоб в Європі Україна була таким ІТ-хабом", - сказав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що ІТ-індустрія в Україні розвинена не завдяки державі, а завдяки інтелекту українців, і сьогодні держава не повинна втручатися в подальший розвиток галузі, але може й повинна допомогти.

"Один із кроків, які держава може зробити, - не збільшувати податкове навантаження на цю галузь", - додав президент.

За його словами, він завжди з повагою ставився до працівників цієї сфери, а зараз це одна з небагатьох професій, яка може не тільки забезпечити сучасний і гідний рівень життя, а й змінити державу, допомогти побороти корупцію.

"Саме з диджиталом є можливість ввести будь-які важливі реформи. І те, про що всі говорять: нам потрібна чесна митниця, чесні правоохоронні органи, треба побороти корупцію - ми всі розуміємо, що людський фактор виправити дуже складно. І диджитал, ІТ-індустрія може це зробити", - сказав Володимир Зеленський.



Керівник львівського ІТ-кластеру Степан Веселовський зазначив, що в області ІТ-сфера налічує 461 компанію з більш ніж 25 тис. осіб.



"Важливо, що ІТ-індустрія у Львові або і в цілому по країні, створює три додаткових робочих місця в суміжних індустріях, і фактично можемо говорити, що вона бюджетотворна", - сказав Степан Веселовський.



Відзначається, що представники ІТ-бізнесу у Львові звернулися до президента з питання наявності законодавства, яке сприяло б захисту айтішників. Зокрема, унеможливлювало б безпідставне вилучення серверів і посилювало відповідальність за такі дії. Крім того, обговорювався захист інтелектуальної власності.

Зазначено, що президент висловився на підтримку таких кроків, адже ІТ-сектор в Україні є одним з найпрозоріших.



"Треба зробити всі ці умови найбільш привабливими для сектора", - додав Володимир Зеленський.