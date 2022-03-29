Податок на нерухомість: зміни 2021

В Україні в 2021 році збільшили податок на нерухомість. Заплатять ті українці, які займають площу, більшу від «пільгових норм» на людину. Детальніше про те, власникам яких квартир і будинків доведеться заплатити податок і який його розмір - розбиралися наші журналісти.

До 1 липня власники нерухомості з надлишковою площею повинні отримати повідомлення про сплату податку на майно. Платити доведеться, навіть якщо вони живуть за іншою адресою. Зараз українці будуть вносити одноразовий податок на нерухомість за минулий рік.

Максимальна ставка стягнення - 1,5% від розміру мінімальної зарплати за 2020 рік, тобто 70,85 грн за кожен зайвий квадратний метр. Втім, конкретний розмір оподаткування визначають місцеві ради. Цифри в певному місті чи районі можна дізнатися на офіційному сайті державної податкової служби.

Підвищена ставка податку застосовується до площі, нерухомості, яка перевищує 120 квадратів для будинків і 60 метрів для квартир. Наприклад, якщо будинок має площу 130 кв.м., то підвищена ставка податку застосовується до понаднормових 10 кв. метрів.

У 2020 році за квартиру площею 80 кв. метрів (20 кв. м більше норми) потрібно було заплатити 1250 грн. В 2021 році за таку ж квартиру доведеться заплатити податок на суму 1416 грн. У 2021 році потрібно буде заплатити за 2020 рік. Кожному власнику «зайвої» нерухомості квитанція повинна надійти до 1 липня.