Накопичувальні пенсії в Україні - міф чи реальність

09:48 30 вересень Київ, Україна

Українська держава планує ввести в країні накопичувальні пенсії у 2021 році. Відповідно до цієї схеми пенсіонери можуть отримати дві виплати.

Зараз є кілька проєктів запуску накопичувальних пенсій. Той, що зареєстрували "Слуги народу" в парламенті, обговорювати вже перестали зовсім. У ньому пропонувалося підвищити виплати з зарплати на користь накопичувальних пенсій. І такий крок дійсно здається розумним. Кілька років тому ЄСВ скоротили майже в два рази, і з того моменту дефіцит Пенсійного фонду різко збільшився.

Згідно з новою ідеєю уряду, платити більше не доведеться. Зараз українці платять 22% ЄСВ і 18% ПДФО. Кабмін пропонує забрати по два відсотки і віддавати їх на накопичувальний рахунок. Наприклад, з 10 тис. грн це буде близько 400 грн. Така капіталізація практично неможлива.

Припустимо, що ви протягом 35 років щомісяця відкладаєте по 400 грн. В результаті можна зібрати 168 тис. грн. При цьому за підрахунками прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, можна буде накопичити всього 1 млн грн. "Ці 4% дозволяють при сьогоднішніх цінах при виході на пенсію отримати 1 млн гривень", - зазначив Шмигаль.

"Якщо в державі нічого не зміниться і буде тільки солідарний рівень пенсійного забезпечення, то навіть з великою офіційною зарплатою, виплатою внесків і отриманням стажу пенсія буде 20-30% від зарплати. Наприклад, зарплата 10 000 гривень - це 3 000 пенсії", - сказав міністр в етері одного з радіо.

Але далеко не факт, що для України накопичувальні пенсії - панацея. Колишній міністр соцполітики Андрій Рева неодноразово заявляв, що це спочатку провальна ідея, яка ні до чого не приведе. Мовляв, багато країн вже пробували, і у них нічого не вийшло. Гарантувати, що зібрані гроші збережуться й збільшаться, ніхто не може.