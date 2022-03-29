Накопичувальні пенсії врятують ринок праці

Міністр соціальної політики Марина Лазебна вважає, що накопичувальна пенсія допоможе вийти ринку праці «з тіні».

- Сьогодні у нас падає коефіцієнт заміщення - зараз він 29%, колись був 57%, а надалі буде менше 20%. Тобто людина в майбутньому, маючи зарплату 10 000 гривень, отримає солідарну пенсію не більше 2000 гривень. Це ми всі повинні усвідомлювати і чесно про це говорити, - розповіла Марина Лазебна.

На думку міністра соціальної політики, щоб врятувати Україну від такого прогнозу, повинні бути створені стимули, при яких людині стане вигідно показувати всю свою зарплату - це пенсійні накопичення і медичне страхування.