Накопичувальні пенсії врятують ринок праці

14:10 03 листопада Київ, Україна

Міністр соціальної політики Марина Лазебна вважає, що накопичувальна пенсія допоможе вийти ринку праці «з тіні».

- Сьогодні у нас падає коефіцієнт заміщення - зараз він 29%, колись був 57%, а надалі буде менше 20%. Тобто людина в майбутньому, маючи зарплату 10 000 гривень, отримає солідарну пенсію не більше 2000 гривень. Це ми всі повинні усвідомлювати і чесно про це говорити, - розповіла Марина Лазебна.

Фото: Накопительные пенсии планируются с 2022 года - Лазебная

На думку міністра соціальної політики, щоб врятувати Україну від такого прогнозу, повинні бути створені стимули, при яких людині стане вигідно показувати всю свою зарплату - це пенсійні накопичення і медичне страхування.

- Підвищувати податки, єдиний соціальний внесок, забирати ресурс на виплату пенсій з інших соціальних видатків - мабуть, це не вихід... Тому ми впевнені, що необхідно до кінця цього року прийняти законопроєкт, який запровадить обов'язкові пенсійні накопичення, щоб в наступному році можна було підготуватися технічно, а з 1 січня 2022 почати внески - підкреслила Марина Лазебна.