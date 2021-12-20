Накопичувальна система пенсій збільшить виплати - Лазебна

Міністр соціальної політики України розповіла про два види пенсій для українців - солідарну і накопичувальну. За словами Марини Лазебної, при запуску накопичувальної системи в країні громадяни змогли б отримувати пенсійні виплати в розмірі 7 тисяч гривень.
Відомо, що ресурсами для таких виплат без додаткового податкового тягаря повинні стати ресурси соціальних фондів, крім того, необхідна реформа прожиткового мінімуму, цифровізація соціальної сфери, верифікація виплат.
Міністр також наголосила на важливій ролі накопичувальної системи як додаткового інструменту детінізації. Крім того, важливою складовою впровадження накопичувальної пенсійної системи глава Міністерства соціальної політики називає зміни життєвої філософії самих українців, яким необхідно прищепити довіру до фінансових установ.
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