Накопичувальна пенсія в Україні відкладається

Марина Лазебна заявила, що уряд відкладає введення накопичувальних пенсій в Україні як мінімум до 2022 року. Міністр соціальної політики заявила, що це також може привести до збільшення податків в країні.

За словами Марини Лазебної, накопичувальні пенсії можуть ввести з 1 січня 2022 року, в разі прийняття в першому кварталі 2021 року законопроєкту №2683 (про введення накопичувальної пенсійної системи).

Міністр вважає, що якщо накопичувальна пенсійна система не почне працювати найближчим часом, то для фінансування пенсій держава буде змушена підвищити єдиний соціальний внесок або інші податки, коштом яких поповнюється державний бюджет.