Накопичувальна пенсія в Україні - буде чи ні?

Уряд розглядає варіанти введення в Україні накопичувальної пенсійної системи. Заяву про це можна знайти від Дениса Шмигаля в його Telegram-каналі.

За словами прем'єр-міністра, в ході чергового засідання уряд схвалив проєкт закону, що передбачає введення накопичувальної системи для людей до 35 років, які працюють в особливо небезпечних і важких умовах. У разі прийняття законопроєкту особи зазначеної категорії отримають персональні рахунки, якими вони зможуть скористатися після виходу на пенсію.

"Мова йде про тисячі гривень, які людина зможе отримати як доплату до своєї пенсії", - зазначив прем'єр-міністр.

Шмигаль повідомив, що щорічний обсяг коштів для створеної накопичувальної системи буде становити від двох до трьох мільярдів гривень. Він підкреслив, що згідно з розрахунками до 2050 року, введення професійної накопичувальної пенсійної системи буде дуже корисним працівникам, роботодавцям, і в цілому українській економіці.

Глава уряду висловив надію, що Верховна Рада підтримає законопроєкт.

Нагадаємо, раніше про введення професійної накопичувальної системи для тих, хто працює в особливо небезпечних і важких умовах, розповіла глава Міністерства соцполітики Марина Лазебна.