Накопичувальна та солідарна пенсія - пенсійна реформа

08:00 01 жовтень Київ, Україна

Міністр соціальної політики України оголосила, що профільне міністерство готує пенсійну реформу, згідно з якою українці зможуть отримувати як накопичувальний вид пенсії, так і солідарний.

За словами чиновниці, це буде збалансована система, яка успішно об'єднає в собі дві можливості.

«Ми пропонуємо збалансувати солідарну систему накопичувальним рівнем. Це коли у тебе є власний накопичувальний рахунок, на який щомісяця ти і твій роботодавець сплачуєте внески», - сказала вона.

Також міністр уточнила, що в рамках першого етапу реформи у кожного громадянина будуть віднімати два відсотки, які будуть зберігатися на особливому рахунку.

Раніше у відомстві розповіли, що українців чекають масштабні перевірки, мета яких - залишити соціальні виплати громадянам, які дійсно їх потребують.

Відомо, що у 2019 році вже проводилася окрема перевірка правомірності надання одного виду соцдопомоги, а саме виплат малозабезпеченим сім'ям.