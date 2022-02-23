Накопичувальна та солідарна пенсія - пенсійна реформа

Міністр соціальної політики України оголосила, що профільне міністерство готує пенсійну реформу, згідно з якою українці зможуть отримувати як накопичувальний вид пенсії, так і солідарний.
За словами чиновниці, це буде збалансована система, яка успішно об'єднає в собі дві можливості.
«Ми пропонуємо збалансувати солідарну систему накопичувальним рівнем. Це коли у тебе є власний накопичувальний рахунок, на який щомісяця ти і твій роботодавець сплачуєте внески», - сказала вона.
Також міністр уточнила, що в рамках першого етапу реформи у кожного громадянина будуть віднімати два відсотки, які будуть зберігатися на особливому рахунку.
Раніше у відомстві розповіли, що українців чекають масштабні перевірки, мета яких - залишити соціальні виплати громадянам, які дійсно їх потребують.
Відомо, що у 2019 році вже проводилася окрема перевірка правомірності надання одного виду соцдопомоги, а саме виплат малозабезпеченим сім'ям.
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