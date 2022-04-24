НАК «Нафтогаз» отримала дозвіл від Кабміну

Кабінет Міністрів України від 25 листопада 2020 року підписав документи про розробку родовища газу. НАК «Нафтогаз-України» розпочне роботи найближчим часом.

Необхідність прийняття такого рішення в уряді аргументували тим, що в поточному році Україна видобула з власних родовищ 20,7 млрд кубів. Це при тому, що промисловість і населення використовували за цей період 29,8 млрд кубів блакитного палива.

Також в профільному міністерстві відзначили, що нинішні родовища газу виснажені на 80 відсотків.

Проти рішення дозволити вітчизняній компанії добувати газ з шельфу Чорного моря виступив міністр фінансів Сергій Марченко. До слова, на цьому ж засіданні він не підтримав постанову Кабміну про продовження діяльності постачальника електроенергії "останньої надії" до грудня наступного року.