Нафтогаз встановлює високі тарифи на газ у Харківській області

Компанія "Нафтогаз" встановила диференційовані тарифи на розподіл газу у Харківській області, що перевищують рівень сусідніх регіонів.
ТОВ "Газорозподільні мережі України" ("Газмережі"), дочірня компанія НАК "Нафтогаз України", подала заявку на затвердження тарифу на розподіл газу в Харківській області, який перевищує тарифи, встановлені для Дніпропетровської та Кіровоградської областей.
Інформація про це міститься у документі, опублікованому на вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
Згідно з поданими документами, з 1 липня поточного року тариф на розподіл газу для філії "Газмережі" в Харківській області становитиме 1,99 грн/куб. м на місяць.
Значна відмінність у тарифах стала очевидною, оскільки НКРЕКП наприкінці грудня 2022 року встановила тариф на розподіл газу для Кропивницької філії "Газмережі" на рівні 1,49 грн/куб. м на місяць.
ТОВ "Газорозподільні мережі України" ("Газмережі"), дочірня компанія НАК "Нафтогаз України", подала заявку на затвердження тарифу на розподіл газу в Харківській області, який перевищує тарифи, встановлені для Дніпропетровської та Кіровоградської областей.
Інформація про це міститься у документі, опублікованому на вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
Згідно з поданими документами, з 1 липня поточного року тариф на розподіл газу для філії "Газмережі" в Харківській області становитиме 1,99 грн/куб. м на місяць.
Значна відмінність у тарифах стала очевидною, оскільки НКРЕКП наприкінці грудня 2022 року встановила тариф на розподіл газу для Кропивницької філії "Газмережі" на рівні 1,49 грн/куб. м на місяць.
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