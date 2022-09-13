"Нафтогаз" запускає мережу автозаправок під власною торговою маркою U.GO

09:59 13 вересня Київ, Україна





Перші 30 заправок запрацюють у вересні. Це колишні автозаправні комплекси (АЗК) заарештованої мережі Glusco.



У травні 2022 року Кабмін ухвалив рішення про передачу заарештованого в рамках кримінального провадження майна «Нафтогазу». Загалом це 172 об'єкти: 126 будівель АЗК, недобудови, земельні ділянки та майно. Нафтогаз" розпочинає пілотний запуск АЗС під власною торговою маркою U.GO у Києві та області, повідомили у компанії.Перші 30 заправок запрацюють у вересні. Це колишні автозаправні комплекси (АЗК) заарештованої мережі Glusco.У травні 2022 року Кабмін ухвалив рішення про передачу заарештованого в рамках кримінального провадження майна «Нафтогазу». Загалом це 172 об'єкти: 126 будівель АЗК, недобудови, земельні ділянки та майно.

«Компанія зосередилася на максимально швидкому задоволенні потреб ринку. Ми свідомо вирішили розпочати роботу ще до повного завершення зміни фірмового стилю АЗК. Крім того, такий крок дозволить якнайшвидше відновити роботу заарештованих активів, працевлаштувати людей та сплачувати податки та збори до бюджету України», – зазначив Володимир Бичков, директор ТОВ «Нафтогаз Ойл Трейдінг».

Перші АЗК під брендом U.GO розпочали роботу у 2017 році в Харкові та області. Торгова марка U.GO належить АТ «Укргазвидобування». З 2022 року право її використання має також ТОВ «Нафтогаз Ойл Трейдинг».