"Нафтогаз" запускає мережу автозаправок під власною торговою маркою U.GO

"Нафтогаз" розпочинає пілотний запуск АЗС під власною торговою маркою U.GO у Києві та області, повідомили у компанії.
Перші 30 заправок запрацюють у вересні. Це колишні автозаправні комплекси (АЗК) заарештованої мережі Glusco.
У травні 2022 року Кабмін ухвалив рішення про передачу заарештованого в рамках кримінального провадження майна «Нафтогазу». Загалом це 172 об'єкти: 126 будівель АЗК, недобудови, земельні ділянки та майно.
Перші 30 заправок запрацюють у вересні. Це колишні автозаправні комплекси (АЗК) заарештованої мережі Glusco.
У травні 2022 року Кабмін ухвалив рішення про передачу заарештованого в рамках кримінального провадження майна «Нафтогазу». Загалом це 172 об'єкти: 126 будівель АЗК, недобудови, земельні ділянки та майно.
Перші АЗК під брендом U.GO розпочали роботу у 2017 році в Харкові та області. Торгова марка U.GO належить АТ «Укргазвидобування». З 2022 року право її використання має також ТОВ «Нафтогаз Ойл Трейдинг».
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