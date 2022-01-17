«Нафтогаз» збільшив фінансування Донецької та Луганської територіальних громад



За словами чиновниці, тепер території отримуватимуть не 100 млн гривень, а 200 млн гривень у 2022 році.

«Нещодавно на своїй сторінці у Facebook я писала про благодійну програму допомоги НАК «Нафтогаз України» територіальним громадам Донецької та Луганської областей. Сьогодні уряд продовжив її дію на 2022 рік, збільшив її фінансування вдвічі (зі 100 млн грн до 200 млн грн), а також поширив її на Херсонську область. Це кошти на соціальну інфраструктуру освіти та покращення комфорту перетину КПВВ із тимчасово окупованими територіями.

Дякую колегам за підтримку!», - написала вона.