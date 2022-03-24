«Нафтогаз України» виставив нові тарифи за газ - тепер населення буде платити 13,13 грн за куб. м

На сайті компанії «Нафтогаз України» з'явилася інформація про підвищення тарифів на липень. Газопостачальна компанія для постачання газу населення виставила вартість 13,13 грн за куб. м. При цьому річний тариф на сайті вказано в розмірі 7,96 грн за куб. м.

Таким чином, щодо місячної ціни газу на червень, яка була підвищена до 11,94 грн за куб. м, липнева ціна на 10% вище.

Як повідомлялося, з 1 травня всі побутові споживачі газу були автоматично переведені на фіксований річний тариф, який буде діяти з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року. 25 квітня газопостачальні компанії опублікували ціни на газ для населення. Споживачі будуть купувати блакитне паливо за ціною від 7,9 до 13,5 грн за кубометр.

Але за бажанням можна знову перейти на місячне обслуговування.

У «Нафтогазі» пояснили, що зростання місячної ціни обумовлене ситуацією на європейському ринку, де ціни на газ є одними з найвищих за останні 4-5 років і станом на середину червня продовжують рости.

За інформацією компанії, ціни на газ в Україні завжди корелюються з європейськими хабами, оскільки наша країна - це інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року. Україна імпортує 30% від загальних обсягів споживання, тому ціни на газ формуються, виходячи з динаміки цін на європейських торгових майданчиках. В середньому на початок червня ціни на газ в Європі досягали 25,9 євро за МВт-год, що трохи більше 270 дол. за тисячу кубометрів.