«Нафтогаз» підвищив ціни для підприємств теплокомуненерго

На сайті компанії НАК "Нафтогаз України" з'явилася інформація про зростання тарифів. Згідно з даними, ціна в рамках покладених спеціальних зобов'язань (ПСО) за тисячу кубометрів - 7324 гривні. Підвищення вартості на 13,5% стосується підприємств теплокомуненерго.

Відзначається, що ціна блакитного палива для виробників тепла розраховується відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 867 від 19 жовтня 2018 року, з урахуванням змін цін на європейських газових хабах.

У цю ціну не входять витрати на транспортування газу по магістральних і розподільних трубопроводах. Нафтогаз до 1 травня 2021 року поставляє природний газ для виробників тепла на умовах ПСО.

Складова газу в тарифах на тепло і гарячу воду - 70-80%. Платіжки за газ для більшості українців займають несуттєву частину в загальних витратах на комуналку. Так, близько 70% - вартість опалення, решта - гаряча вода, електроенергія, холодна вода і газ. Якщо раніше тариф на газ встановлювався відразу на опалювальний сезон, то зараз вартість блакитного палива може змінюватися щомісяця.

Нагадаємо, ціна газу в Європі з початку грудня виросла на 18%. На голландському хабі TTF (контракт на добу вперед) з постачанням 23 грудня ціна газу зросла до нового локального рекорду - $220 за тисячу кубометрів. Це максимальне значення за останні 22 місяці - з 5 лютого 2019 року.

В Україні схвалили підвищення з 1 січня 2021 року тарифів на розподіл природного газу. У підсумку в середньому ціни зростуть на 80%.