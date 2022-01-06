«Нафтогаз» побудує фотоелектричні станції в Житомирській області

Особливістю фотоелектричної станції, яку побудує група «Нафтогаз» в Житомирській області, є те, що вона являє собою не одну станцію, а цілий парк.
Потужність станції «Чуднів» в Житомирській області складе 33 МВт, вона може забезпечити електропостачання не тільки локальної мережі, але і харчування загальної мережі.
Про це розповіли в прес-службі «Нафтогазу».
Якими бувають фотоелектричні станції
Про це розповіли в прес-службі «Нафтогазу».
Якими бувають фотоелектричні станції
- Мережева ФЕС підключається до загальної мережі. Надлишки можна за «зеленим» тарифом. Саме такі системи окупаються швидше.
- Резервна ФЕС віддає отриману від сонця енергію в акумулятор. Зазвичай їх використовують, якщо мають місце часті і відносно тривалі перебої з харчуванням.
- Гібридна ФЕС поєднує властивості вищезгаданих станцій. Користуються попитом, незважаючи на тривалий час окупності.
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