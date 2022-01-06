«Нафтогаз» побудує фотоелектричні станції в Житомирській області

20:33 25 серпень Київ, Україна

Особливістю фотоелектричної станції, яку побудує група «Нафтогаз» в Житомирській області, є те, що вона являє собою не одну станцію, а цілий парк.

Потужність станції «Чуднів» в Житомирській області складе 33 МВт, вона може забезпечити електропостачання не тільки локальної мережі, але і харчування загальної мережі.



Про це розповіли в прес-службі «Нафтогазу».



Якими бувають фотоелектричні станції