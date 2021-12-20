«Нафтогаз» подав до суду через борги "Дніпропетровськгаз"

«Нафтогаз» подав позов до Господарського суду Дніпропетровської області. Причина позову - борг в розмірі 2,04 млрд гривень від "Оператор газорозподільних систем "Дніпропетровськгаз". Також компанія вимагає визнати "Дніпропетровськгаз" банкрутом.

"Дніпропетровськгаз" (попередня назва "Дніпропетровськгаз збут") входить до групи "Регіональна газова компанія", пов'язаної з Дмитром Фірташем.

У березні Північний апеляційний госпсуд відкрив апеляційне провадження щодо оскарження "Нафтогазом" рішення госпсуду Києва, в якому було частково задоволено позов "Дніпропетровськгаз збуту" про стягнення з "Нафтогазу" 1 млрд грн.

Свої позовні вимоги "Дніпропетровськгаз збут" аргументував відмовою "Нафтогазу" визнавати переплати монополісту з боку компанії. За даними "Нафтогазу", загальний борг його контрагентів за поставлений газ складає близько 90 млрд грн, включаючи 23,6 млрд грн боргу регіональних газопостачальних компаній.