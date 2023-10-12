"Нафтогаз" планує наростити видобуток газу у 2024 році

16:31 12 жовтня Київ, Україна





АТ "Укргазвидобування" планувало у 2023 році наростити видобуток природного газу на 1 млрд куб. м – до 13,5 млрд куб. м. У 2022 році компанія видобула 12,5 млрд куб. м газу. Глава "Нафтогазу" каже, що компанія і наступного року не відмовляється від мети. НАК "Нафтогаз України" планує у 2024 році збільшити видобуток природного газу до 14 млрд кубометрів , повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.АТ "Укргазвидобування" планувало у 2023 році наростити видобуток природного газу на 1 млрд куб. м – до 13,5 млрд куб. м. У 2022 році компанія видобула 12,5 млрд куб. м газу. Глава "Нафтогазу" каже, що компанія і наступного року не відмовляється від мети.

"Ми цю мету не змінюємо, ми до неї йдемо і не відмовляємося від показника 13,5 млрд кубометрів. Наступного року плануємо продовжувати збільшення видобутку. Попередньо маємо плановий параметр 14 млрд кубометрів", - каже Олексій Чернишов.

Він додав, що до 1 листопада компанія не планує процес забору газу зі сховищ, тому попередньо станом на цю дату в підземних сховищах газу буде накопичено 16,5 млрд кубометрів, водночас "це залежить від низки факторів".



Рішенням уряду потрібно було забезпечити 14,7 млрд кубометрів, цю позначку досягли достроково, і зараз запаси становлять близько 15,8 млрд кубометрів.