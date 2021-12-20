«Нафтогаз» анонсував ціни на газ за квітень

«Нафтогаз» представив для споживачів квітневі ціни на різні тарифні плани. Однак в Україні з травня почнуть діяти нові розцінки на газ. Держава зобов'язала постачальників опублікувати нові ціни не пізніше 25 квітня. «Нафтогаз» заявив, що опублікує тарифи «Річний» вчасно.

Так, одній з клієнток на Facebook в "Нафтогазі" відповіли, що вартість газу в квітні для побутових клієнтів в рамках тарифного плану "Місячний" становитиме 6,86 гривні за кубометр з ПДВ, без вартості розподілу (доставки). Ціна на газ для клієнтів "постачальника останньої надії" в квітні буде на рівні 6,99 гривні за кубометр з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

Для клієнтів "Нафтогазу", які оформили тарифний план "Річний" в минулому році, вартість газу в квітні не зміниться і складе 4,73 гривні, 5,24 гривні і 6,45 гривні за куб. м, згідно з умовами договорів.

Що стосується тарифів на травень, то в "Нафтогазі" обіцяють озвучити їх до 25 квітня. Після введення річного тарифу всі споживачі будуть платити за газ за фіксованою ціною протягом усього року. Раніше українцям говорили про те, що вони в будь-який момент зможуть перейти з річного тарифу на місячний, і навпаки. Однак, є деякі нюанси. Змінити тариф споживачі зможуть, а ось повернутися до колишнього постачальника може бути проблематично. І в цьому може ховатися головний підступ річного тарифу на газ. Адже якщо щось у нового постачальника піде не так, то його клієнтам доведеться переплачувати за газ, а не платити менше.