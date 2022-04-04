Надбавки за стаж: чого чекати українським пенсіонерам?

З 1 грудня в Україні зросте прожитковий мінімум, в результаті чого зміняться розміри мінімальної і максимальної пенсій. Мінімальна пенсія після перерахунку становитиме 1769 гривень, а максимальна - 17 690 гривень.

Також з 1 грудня зросте надбавка пенсіонерам за стаж - щомісячна доплата для тих, хто має стаж більше 35 років (чоловіки) і 30 років (жінки). Вона становить 1% мінімальної пенсії за кожен додатковий рік і виросте з 17,12 до 17,69 гривні. Відзначимо також, що ті пенсіонери, які сьогодні мають повний стаж (пенсія яких становить мінімум 2100 гривень), практично не відчують підвищення мінімальної пенсії.