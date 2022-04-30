Нацслужба здоров'я залишилася без фінансування - бюджет 2021

Національна служба здоров'я в 2021 році залишилася без необхідного рівня фінансування. Запит Комітету здоров'я нації по збільшенню державного бюджету розглянуто не було. Однією зі статей, які пішли «під ніж», стало лікування дітей з рідкісними захворюваннями. Тепер батьки повинні лікувати їх власним коштом.

Безперечно, добре, що в проєкті Держбюджету-2021, представленому до другого читання, майже на 4 млрд грн збільшено видатки на трансплантацію, фінансування Інституту раку, Інституту серця, установ Національної академії медичних наук України. Однак це жодним чином не вирішує безліч системних проблем.

Наслідки істотного недофінансування сфери охорони здоров'я в умовах пандемії можуть бути вкрай негативними. Під загрозою проведення вакцинації від COVID-19 і взагалі фінансування пакетів по лікуванню коронавірусної хвороби. Під великим питанням заплановане підвищення зарплат медичних працівників. Значною мірою загальмується реалізація другого етапу медичної реформи. А, відповідно, і введення страхової медицини.

Колеги з МОЗ, НСЗУ, ДП "Медичні закупівлі" вже виступали із заявами і коментарями щодо ситуації.

Збільшення витрат на лікування орфанних захворювань на 500 млн грн в наступному році не вирішує проблеми допомоги сім'ям, які змушені своїм коштом лікувати дітей з рідкісними захворюваннями. Фінансування не покриває всіх пацієнтів. Хоча є принципова позиція, що держава повинна раз і назавжди закрити це питання, щоб мати моральне право чесно дивитися в очі батькам хворих дітей. Щоб вони не шукали допомоги по всьому світу.

За даними НСЗУ, якщо відкинути все, що тільки можна відкинути - мінімально необхідний рівень збільшення фінансування - 34 млрд грн. З цієї суми 22 млрд грн підуть на програму боротьби з COVID-19, адже спеціальний "антиковідний фонд" на наступний рік вже не передбачений. Решту коштів - на додаткове фінансування пакетів медичних послуг. У МОЗ називають ще більшу цифру.