Нацслужба здоров'я залишилася без фінансування - бюджет 2021

17:45 01 грудня Київ, Україна

Національна служба здоров'я в 2021 році залишилася без необхідного рівня фінансування. Запит Комітету здоров'я нації по збільшенню державного бюджету розглянуто не було. Однією зі статей, які пішли «під ніж», стало лікування дітей з рідкісними захворюваннями. Тепер батьки повинні лікувати їх власним коштом.

Безперечно, добре, що в проєкті Держбюджету-2021, представленому до другого читання, майже на 4 млрд грн збільшено видатки на трансплантацію, фінансування Інституту раку, Інституту серця, установ Національної академії медичних наук України. Однак це жодним чином не вирішує безліч системних проблем.

Фото: В 2021 году многие статьи расходов по здоровью придется сократить

Наслідки істотного недофінансування сфери охорони здоров'я в умовах пандемії можуть бути вкрай негативними. Під загрозою проведення вакцинації від COVID-19 і взагалі фінансування пакетів по лікуванню коронавірусної хвороби. Під великим питанням заплановане підвищення зарплат медичних працівників. Значною мірою загальмується реалізація другого етапу медичної реформи. А, відповідно, і введення страхової медицини.

Колеги з МОЗ, НСЗУ, ДП "Медичні закупівлі" вже виступали із заявами і коментарями щодо ситуації.

Фото: В 2021 году многие статьи расходов по здоровью придется сократить

Збільшення витрат на лікування орфанних захворювань на 500 млн грн в наступному році не вирішує проблеми допомоги сім'ям, які змушені своїм коштом лікувати дітей з рідкісними захворюваннями. Фінансування не покриває всіх пацієнтів. Хоча є принципова позиція, що держава повинна раз і назавжди закрити це питання, щоб мати моральне право чесно дивитися в очі батькам хворих дітей. Щоб вони не шукали допомоги по всьому світу.

За даними НСЗУ, якщо відкинути все, що тільки можна відкинути - мінімально необхідний рівень збільшення фінансування - 34 млрд грн. З цієї суми 22 млрд грн підуть на програму боротьби з COVID-19, адже спеціальний "антиковідний фонд" на наступний рік вже не передбачений. Решту коштів - на додаткове фінансування пакетів медичних послуг. У МОЗ називають ще більшу цифру.