Нацкомісія може підняти граничні ціни електроенергії у Бурштинському енергоострові

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ), планує підвищити максимальні ціни на електроенергію в Бурштинському енергоострові – це може принести компанії «ДТЕК Західенерго» Ріната Ахметова додатково 2 млрд грн на рік.
Такий проект рішення виникла після прохання самого підприємства олігарха, пише Bihus.info. За даними журналістів, його можуть ухвалити вже 24 грудня.
Граничні ціни планують підняти з 2,5 грн за кВт-год до 3 грн вдень та з 1,5 грн до 1,65 вночі. Тобто на 50 копійок вдень та на 15 копійок вночі. Проект рішення щодо підвищення максимальних цін був опублікований самою комісією.
Прийняти це рішення можуть уже у п'ятницю, 22 грудня. Журналісти зазначають, якщо комісія таки ухвалить це рішення – «ДТЕК Західенерго» продаватиме електроенергію за максимальними цінами, що принесе компанії понад 2 млрд грн на рік.
Сама вартість враховує коефіцієнти денного та нічного споживання електроенергії. Так уночі споживається близько третини загального обсягу. Як зазначають розслідувачі, додаткові гроші заплатять мешканці Львівщини, Івано-Франківської та Закарпатської областей.
Такий проект рішення з'явився на прохання «ДТЕК Західенерго». Так, 31 вересня компанія олігарха попросила у Нацкомісії, РНБО та Міністерства енергетики вирівняти ціни у зоні Бурштинського енергоострова до загальноукраїнського рівня, тобто до 2 грн за кВт-год уночі та 4 грн вдень.
Надалі врахувати листа компанії просили НКРЕКУ в усній формі представники Офісу президента та Кабінету міністрів, зазначає Bihus.info з посиланням на власні джерела.
Водночас, міністр енергетики Герман Галущенко підписав протокол засідання Антикризового штабу, один із пунктів якого містить рекомендацію для Нацкомісії вирівняти граничні ціни в Бурштинській зоні та Об'єднаній енергетичній системі України, ще раніше – 27 вересня.
Вже у жовтні тарифна комісія підняла цінові обмеження в межах Бурштинського енергоострова до 2,5 грн за кВт-год вдень та 1,5 грн уночі (такі ціни діють і зараз). Проте, як зазначають журналісти, незважаючи на підвищення вартості, комісія її не вирівняла – в Об'єднаній енергетичній системі України граничні ціни вищі: 4 грн за кВт-год вдень та 2 грн уночі.
Бурштинський енергоострів – відокремлена від решти енергосистем України енергетична зона, розташована в межах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей. «ДПЕК Західенерго» виробляє тут близько 90% електроенергії.
Граничні ціни планують підняти з 2,5 грн за кВт-год до 3 грн вдень та з 1,5 грн до 1,65 вночі. Тобто на 50 копійок вдень та на 15 копійок вночі. Проект рішення щодо підвищення максимальних цін був опублікований самою комісією.
Прийняти це рішення можуть уже у п'ятницю, 22 грудня. Журналісти зазначають, якщо комісія таки ухвалить це рішення – «ДТЕК Західенерго» продаватиме електроенергію за максимальними цінами, що принесе компанії понад 2 млрд грн на рік.
Сама вартість враховує коефіцієнти денного та нічного споживання електроенергії. Так уночі споживається близько третини загального обсягу. Як зазначають розслідувачі, додаткові гроші заплатять мешканці Львівщини, Івано-Франківської та Закарпатської областей.
Такий проект рішення з'явився на прохання «ДТЕК Західенерго». Так, 31 вересня компанія олігарха попросила у Нацкомісії, РНБО та Міністерства енергетики вирівняти ціни у зоні Бурштинського енергоострова до загальноукраїнського рівня, тобто до 2 грн за кВт-год уночі та 4 грн вдень.
Надалі врахувати листа компанії просили НКРЕКУ в усній формі представники Офісу президента та Кабінету міністрів, зазначає Bihus.info з посиланням на власні джерела.
Водночас, міністр енергетики Герман Галущенко підписав протокол засідання Антикризового штабу, один із пунктів якого містить рекомендацію для Нацкомісії вирівняти граничні ціни в Бурштинській зоні та Об'єднаній енергетичній системі України, ще раніше – 27 вересня.
Вже у жовтні тарифна комісія підняла цінові обмеження в межах Бурштинського енергоострова до 2,5 грн за кВт-год вдень та 1,5 грн уночі (такі ціни діють і зараз). Проте, як зазначають журналісти, незважаючи на підвищення вартості, комісія її не вирівняла – в Об'єднаній енергетичній системі України граничні ціни вищі: 4 грн за кВт-год вдень та 2 грн уночі.
Бурштинський енергоострів – відокремлена від решти енергосистем України енергетична зона, розташована в межах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей. «ДПЕК Західенерго» виробляє тут близько 90% електроенергії.
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