Національна тристороння соціально-економічна рада погодила пріоритети до 2023 року

20:36 24 грудень Київ, Україна

Національна тристороння соціально-економічна рада (НТСЕС) – єдиний майданчик для діалогу у трикутнику роботодавця-уряду-профспілки, рішення якого закріплюються нормативно – відновила свою роботу після 3,5-річної перерви.



Відновлення ефективного трипартизму в Україні сприяли зусилля громадських організацій, бізнесу та безумовна підтримка міжнародних партнерів. Так, у засіданні НТСЕС взяли участь координатор Міжнародної організації праці (МОП) в Україні МОП Сергій Савчук, координатор системи ООН в Україні Оснат Лубрані.



Від урядової сторони виступили перший віце-прем'єр-міністр України, міністр економіки Юлія Свириденко, а з профспілкового боку – голова Федерації профспілок України Григорій Осовий.



Голова Національної ради Анатолій Кінах окреслив поточну соціально-економічну ситуацію в Україні.



2021 рік видався складним через пандемію, аномальне зростання цін на енергоресурси тощо.. Так, ВВП у поточному держбюджеті закладався на рівні 4,6%, а за фактом за підсумками року ця цифра складе 2,7%.. При цьому МВФ Світовий банк вважають, що економіки перехідного типу відновлюються в середньому на 5,7%. Це означає, що українські темпи щонайменше вдвічі відстають. На 3% перевищує прогнозовані показники споживча інфляція – 10,3%, та у рази – промислова (57%).



За 10 місяців 2021 року з України виїхало 600 тис.. населення. На тлі несприятливої демографічної ситуації це колосальні цифри. За цей же час природне скорочення населення становило 314 тис.. ООН прогнозує, що такими темпами до 2050 року в Україні залишиться не більше ніж 35 млн.



Крім того, рік, що минає, мав і позитивні новини. Перше – це рекордні врожаї та експорт вітчизняного АПК. Збір зернових, зернобобових та олійних культур побив рекорд більш ніж 106 млн тонн.



Завдяки цьому, а також деяким іншим факторам – вдалося зберегти макрофінансову стабільність, зокрема, гривня на певний час увійшла до 10 найбільш укріплених до долара валют світу. Втім, ціновий фактор на енергоресурси вже змінює це досягнення.



Найболючішим для економіки стало зростання цін на енергоресурси – газ, вугілля та електроенергію. Спотові ціни на газ у Європі встановили новий історичний рекорд, подолавши позначку $2200 за 1000 куб. м. Для бізнесу куб коштує в середньому 40–43 грн., хоча на початку року ціна не перевищувала і 10 грн. Ціна на електрику для промисловості протягом року зросла на 86%.

«Все це потребує підвищення якості соціального діалогу, його результативності. Важливим є зворотний зв'язок влади з реальним сектором економіки», - підкреслив голова НТСЕС Анатолій Кінах.

Тому індустріальний розвиток України, створення нових робочих місць, підвищення платоспроможності громадян та мінімізація негативного впливу подорожчання енергоресурсів на виробників у пріоритетах роботи Національної ради. Документ прийнято до 2023 року та буде доповнено планом конкретних заходів на 2022 рік.



Серед них ініціюється зустріч роботодавців та профспілок з Прем'єр-міністром, на якій представники реального сектору економіки хочуть обговорити шляхи виходу з енергокризи.



Також НТСЕС підтримує проект Указу Президента щодо проведення щорічного саміту сторін соціального діалогу, за участю центральних та місцевих органів влади, бізнесу тощо. Це допоможе приймати узгоджені рішення, зокрема – на перспективу.



Національна рада позитивно оцінила політику децентралізації в Україні, зауваживши, що разом із обов'язками ОТГ мають отримувати і ресурсне забезпечення.. Особливо це стало помітно у рамках кризового початку опалювального сезону 2021/2022, коли на місцеву владу покладено завдання компенсації різниці у тарифах для населення.



Отже, активізується робота і на місцевих рівнях – в областях мають ефективно функціонувати тристоронні соціально-економічні ради, що дозволить оперативно вирішувати проблеми, що накопичилися, а також реалізовувати продумані стратегії щодо поліпшення становища на ринку праці, торгівлі тощо.