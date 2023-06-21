Національний банк України посилює контроль над валютним обміном

10:36 21 червня Київ, Україна

Національний банк України вжив заходів у відповідь на відмову банків та обмінних пунктів змінювати "старі" та зношені доларові купюри, ввівши суворіший контроль над валютним обміном.



Згідно з пресслужбою регулятора, порушників будуть штрафувати і вони можуть бути обмежені в певних операціях.



Повідомляється, що максимальний розмір штрафу становитиме:

Для банків – до 400 тисяч гривень, і планується збільшення цієї суми за серйозні порушення;

Для небанківських фінансових установ – до 5% від власного капіталу такої установи.

Національний банк вніс зміни до нормативно-правової бази, скасовуючи перелік критеріїв визначення незначного зносу банкнот

"Всі банкноти іноземної валюти, за винятком суттєво зношених або пошкоджених, повинні прийматись для проведення валютно-обмінних операцій. Банкноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена за допомогою лічильників та детекторів, мають бути прийняті для обміну. Це дозволяє виключити вплив "людського фактора" на визначення ступеня зношування банкнот", - зазначили в НБУ

Регулятор також заборонив банкам та небанківським установам відмовляти клієнтам в обміні іноземної валюти, яка повністю відповідає дизайну та елементам захисту, встановленим іноземними центральними банками, та підтверджена відповідним обладнанням.



Банкноти, які мають явні ознаки значного зносу, мають бути прийняті банками та небанківськими фінансовими установами для інкасації за встановленими тарифами. Крім того, ці установи повинні чітко подати в касі клієнтам перелік ознак значного зносу банкнот та інформацію про тарифи інкасації.



Додатково, банкам та небанківським установам забороняється встановлювати обмеження за номіналом та роком випуску банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом у відповідних іноземних державах.



Національний банк України наголосив, що не вводив обмежень щодо року випуску та номіналу іноземних банкнот. Натомість чинними нормативно-правовими актами забороняється банкам та небанківським фінансовим установам встановлювати подібні обмеження.



Банки та небанківські фінансові установи зобов'язані приймати на інкасо лише ті банкноти іноземної валюти, які мають одну або кілька ознак значного зносу чи пошкодження. Ось деякі з цих ознак:

Розірвані (розрізані) частини банкноти.

Банкноти з пошкодженими елементами дизайну та захисту, такими як видалені цифрові або текстові позначення номіналу, зображення портрета, оптично змінні елементи захисту або захисні стрічки.

Банкноти зі зміненим початковим кольором паперу та/або зображень.

Банкноти з локальними забрудненнями (плямами), включаючи ті, що видно в ультрафіолетових променях і займають більше половини площі банкноти.

Банкноти із загальними забрудненнями, включаючи ті, що викликають люмінесценцію паперу під ультрафіолетовим світлом.

Банкноти, обпалені, пошкоджені вологою, різними рідинами, хімікатами або мають ознаки гниття.

Банкноти із явними друкарськими недоліками.

Також банки та небанківські установи повинні приймати на інкасо банкноти, які були вилучені іноземною державою з обігу після дати, зазначеної банком-емітентом відповідної валюти, за умови отримання згоди банку-кореспондента цієї держави на обмін цих банкнот.



Нагадаємо, що останнім часом українські громадяни масово скаржаться на те, що банки та обмінні пункти почали стягувати додаткові комісії за прийом імовірно зношених доларових купюр або банкнот, випущених у попередні роки.