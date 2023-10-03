Національний банк України підвищує курс долара вперше за 14 місяців

18:02 03 жовтня Київ, Україна

Національний банк України підвищив офіційний курс долара вперше за останні 14 місяців. Це сталося після того, як регулятор відмовився від фіксованого курсу та почав встановлювати курс гривні на основі результатів торгів на міжбанківському валютному ринку.



За даними НБУ, офіційний курс гривні до долара на середу становив 36,5901 гривні за 1 долар, що означає підвищення на невелику суму - лише трохи більше 2 копійок за один день.



Тим часом на готівковому ринку курс долара зріс на 25 копійок і досяг позначки 38,40 гривні за долар.



Курс євро, що встановлюється НБУ на основі міжнародних котирувань, також змінився і склав 38,3263 гривні за 1 євро, знизившись приблизно на 19 копійок.