Національний банк України переходить на керовану гнучкість обмінного курсу

Національний банк України анонсував запровадження режиму керованої гнучкості обмінного курсу, згідно з офіційним повідомленням, опублікованим у понеділок, 2 жовтня. Новий режим буде застосовуватись із 3 жовтня.
Згідно з цим режимом, офіційний курс гривні визначатиметься на основі курсу, який формується на міжбанківському ринку, на відміну від попередньої практики, коли Національний банк безпосередньо встановлював обмінний курс (згідно з постановою правління НБУ №18, яка діяла з 24 лютого 2022 року).
Тепер гривня зможе коливатися як у бік зміцнення, так і послаблення, реагуючи на зміни у попиті та пропозиції на валютному ринку. Однак НБУ зобов'язується ретельно моніторити ситуацію на ринку валют і залишатися ключовим учасником цього середовища.
Згідно з цим режимом, офіційний курс гривні визначатиметься на основі курсу, який формується на міжбанківському ринку, на відміну від попередньої практики, коли Національний банк безпосередньо встановлював обмінний курс (згідно з постановою правління НБУ №18, яка діяла з 24 лютого 2022 року).
Тепер гривня зможе коливатися як у бік зміцнення, так і послаблення, реагуючи на зміни у попиті та пропозиції на валютному ринку. Однак НБУ зобов'язується ретельно моніторити ситуацію на ринку валют і залишатися ключовим учасником цього середовища.
Цей режим поширюватиметься на ті сегменти валютного ринку, де громадяни мають можливість здійснювати операції з купівлі та продажу валюти. Це охоплює як готівковий валютний ринок, так і курси валют, які надаються банками за банківськими картками, наголосили у Національному банку України.
Глава НБУ Андрій Пишний, виступаючи на брифінгу, підкреслив, що перехід до гнучкішого курсу гривні не означає, що курс встановлюватиметься ринком, як це було до початку великої війни з росією.
Глава НБУ Андрій Пишний, виступаючи на брифінгу, підкреслив, що перехід до гнучкішого курсу гривні не означає, що курс встановлюватиметься ринком, як це було до початку великої війни з росією.
За словами Пишного, рішення НБУ насамперед стосується бізнесу, який здійснює операції з купівлі та продажу валюти на міжбанківському валютному ринку.
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