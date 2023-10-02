Національний банк України переходить на керовану гнучкість обмінного курсу

18:57 02 жовтня Київ, Україна

Національний банк України анонсував запровадження режиму керованої гнучкості обмінного курсу, згідно з офіційним повідомленням, опублікованим у понеділок, 2 жовтня. Новий режим буде застосовуватись із 3 жовтня.



Згідно з цим режимом, офіційний курс гривні визначатиметься на основі курсу, який формується на міжбанківському ринку, на відміну від попередньої практики, коли Національний банк безпосередньо встановлював обмінний курс (згідно з постановою правління НБУ №18, яка діяла з 24 лютого 2022 року).



Тепер гривня зможе коливатися як у бік зміцнення, так і послаблення, реагуючи на зміни у попиті та пропозиції на валютному ринку. Однак НБУ зобов'язується ретельно моніторити ситуацію на ринку валют і залишатися ключовим учасником цього середовища.

"Національний банк значно обмежуватиме курсові коливання, не допускаючи як значного ослаблення гривні, так і суттєвого зміцнення", - підкреслив регулятор.

Цей режим поширюватиметься на ті сегменти валютного ринку, де громадяни мають можливість здійснювати операції з купівлі та продажу валюти. Це охоплює як готівковий валютний ринок, так і курси валют, які надаються банками за банківськими картками, наголосили у Національному банку України.



Глава НБУ Андрій Пишний, виступаючи на брифінгу, підкреслив, що перехід до гнучкішого курсу гривні не означає, що курс встановлюватиметься ринком, як це було до початку великої війни з росією.

"Національний банк не відпускає курс. Ні. Ми не повернулися до режиму плаваючого курсоутворення, який існував до повномасштабного вторгнення. Ми поки що цей варіант навіть не розглядали, враховуючи структурний дефіцит валюти на ринку", - пояснив він.

За словами Пишного, рішення НБУ насамперед стосується бізнесу, який здійснює операції з купівлі та продажу валюти на міжбанківському валютному ринку.