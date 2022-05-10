Нацбанк випустив пам'ятну монету на честь Дня Незалежності

10:56 10 серпня Київ, Україна

НБУ випустив пам'ятну монету на честь знакової події, що сталася 30 років тому, коли Рада прийняла Акт проголошення незалежності України.

Національний банк з 10 серпня вводить в обіг пам'ятну монету "До 30-річчя незалежності України" номіналом 5 грн, повідомляє пресслужба НБУ.





На аверсі монети розміщено: композиція, що символізує Україну, - безкраї поля у вигляді стилізованих орнаментів, над якими летять лелеки. Угорі - малий Державний Герб України; написи: "Україна", "2021", "5 гривень".

На реверсі монети зображена кольорова вишита стрічка (використаний тамподрук), що символізує код нації. А півколом розміщені написи: "30 років" і "незалежності України".