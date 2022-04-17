Нацбанк вводить в обіг п'ятигривневу пам'ятну монету

10:58 20 липня Київ, Україна

Нацбанк України випустив нову пам'ятну монету «Маяки України», тиражем 35 000 штук. Монета присвячена надбанню нацкультурної спадщини країни.

Пам'ятна монета «Маяки України», виконана з нейзильберу, з'явиться в обігу 22 липня.



Монета номіналом 5 гривень і вагою 16.54 грама випущена тиражем 35 000 штук. На її аверсі зображено малий Державний Герб (у верхній частині) з написами «Україна» і «2021».



У центрі на тлі стилізованих хвиль розташований фрагмент карти України із зображенням маяків вздовж берегової лінії. Внизу на дзеркальному тлі вказаний номінал монети «5 гривень», а праворуч від карти нанесено логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.



Центральна частина реверсу виробу містить зображення компаса і маяків навколо нього на тлі стилізованих хвиль. Також тут вказані назви маяків «Станіслав-Аджигольський Задній, Зміїний, Євпаторійський, Меганомський, Іллінський і Бірючий.





У верхній частині реверса, над написом «Маяки України», зображені чайки.

У Нацбанку нагадують, що ціна пам'ятних монет, виготовлених з дорогоцінних і недорогоцінних металів та випущених обмеженими тиражами, вище їхньої номінальної вартості.